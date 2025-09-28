A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Flamengo vence clássico contra Corinthians e se mantém líder do Brasileirão

Em partida emocionante, rubro-negros derrotam alvinegros por 2 a 1 na Neo Química Arena.

Por Marcia Jornalist

28/09/2025 às 22:54

Ver resumo

Notícias de esporte – Na última partida de domingo (28/9) da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentou o Corinthians na Neo Química Arena e saiu vitorioso por 2 a 1.

PUBLICIDADE

Os gols da partida foram marcados por Arrascaeta e Luiz Araújo, enquanto Yuri Alberto anotou para os donos da casa.

Com o resultado, o Flamengo alcançou 54 pontos e se consolidou como líder isolado da Série A, beneficiado pelos tropeços de Palmeiras e Cruzeiro. Já o Corinthians ocupa a 12ª posição, com 29 pontos, permanecendo na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

O Jogo

A partida começou intensa, com o Corinthians pressionando o Flamengo desde os primeiros minutos. A pressão resultou em um pênalti quando Léo Pereira derrubou Bidon na área após Yuri Alberto acertar a trave de Rossi. Na cobrança, Yuri tentou uma cavadinha, mas Rossi defendeu com tranquilidade.

PUBLICIDADE

O Corinthians continuou dominando as ações, mas o primeiro tempo terminou em 0 a 0. Na volta do intervalo, o Corinthians abriu o placar com Yuri Alberto, que invadiu a área e finalizou sem chances para Rossi. No entanto, o Flamengo empatou rapidamente, com Arrascaeta aproveitando um bom passe de Carrascal.

A virada do Flamengo veio no fim da partida, após uma cobrança rápida de lateral que resultou em um gol de Luiz Araújo, garantindo a vitória por 2 a 1.

LEIA MAIS: Mecânico morre ao ser atropelado e espancado a caminho de padaria em Manaus

Próximos Jogos

O Corinthians enfrentará o Internacional na quarta-feira (1º/10), no Estádio Beira-Rio, às 19h30. O Flamengo jogará no dia seguinte, contra o Cruzeiro, no Maracanã, às 20h30. Ambas as partidas são válidas pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Clima esquenta em A Fazenda: Fernando joga água na cara de Tamires Assis

Durante o “Ferra Peão”, Fernando perdeu o controle, interrompeu Tàmires aos gritos, jogou água nela e ainda fez comentários polêmicos envolvendo Davi Brito, campeão do BBB 24.

há 58 minutos

Manaus

Homem rouba hidrômetro em Manaus e deixa conjunto sem água

Incidente no Conjunto Águas Claras é registrado em vídeo e gera preocupação entre moradores.

há 2 horas

Esporte

Palmeiras sofre derrota surpreendente para o Bahia e perde invencibilidade

Tricolor de Aço vence por 1 a 0 e complica a situação do Alviverde na competição.

há 3 horas

Amazonas

Mistério: Homem diz que ‘diabo’ o enviou para a estrada após acidente e assusta moradores no Amazonas

Suspeita de embriaguez e delírios de um homem em estado alterado preocupam moradores da região.

há 4 horas

Amazonas

Botijão de gás explode e causa incêndio em fazenda no interior do Amazonas

Explosões de munição e perda de bens marcam acontecimento na ‘Fazenda Vacaria’.

há 4 horas