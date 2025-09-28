Flamengo vence clássico contra Corinthians e se mantém líder do Brasileirão

Notícias de esporte – Na última partida de domingo (28/9) da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentou o Corinthians na Neo Química Arena e saiu vitorioso por 2 a 1.

Os gols da partida foram marcados por Arrascaeta e Luiz Araújo, enquanto Yuri Alberto anotou para os donos da casa.

Com o resultado, o Flamengo alcançou 54 pontos e se consolidou como líder isolado da Série A, beneficiado pelos tropeços de Palmeiras e Cruzeiro. Já o Corinthians ocupa a 12ª posição, com 29 pontos, permanecendo na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

O Jogo

A partida começou intensa, com o Corinthians pressionando o Flamengo desde os primeiros minutos. A pressão resultou em um pênalti quando Léo Pereira derrubou Bidon na área após Yuri Alberto acertar a trave de Rossi. Na cobrança, Yuri tentou uma cavadinha, mas Rossi defendeu com tranquilidade.

O Corinthians continuou dominando as ações, mas o primeiro tempo terminou em 0 a 0. Na volta do intervalo, o Corinthians abriu o placar com Yuri Alberto, que invadiu a área e finalizou sem chances para Rossi. No entanto, o Flamengo empatou rapidamente, com Arrascaeta aproveitando um bom passe de Carrascal.

A virada do Flamengo veio no fim da partida, após uma cobrança rápida de lateral que resultou em um gol de Luiz Araújo, garantindo a vitória por 2 a 1.

Próximos Jogos

O Corinthians enfrentará o Internacional na quarta-feira (1º/10), no Estádio Beira-Rio, às 19h30. O Flamengo jogará no dia seguinte, contra o Cruzeiro, no Maracanã, às 20h30. Ambas as partidas são válidas pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.