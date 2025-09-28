A notícia que atravessa o Brasil!

Esporte

Flávia Saraiva ganha medalha de ouro na trave e encanta na Hungria

Com 13.800 na trave, Flávia puxa domingo de quatro pódios.

Por Beatriz Silveira

28/09/2025 às 13:59

Notícias de Esporte –  A Copa do Mundo de ginástica artística em Szombathely, na Hungria, terminou com celebração brasileira neste domingo (28/09). Flávia Saraiva brilhou na trave, conquistou a medalha de ouro com 13.800 pontos e foi muito aplaudida ao comemorar com uma dancinha logo após a série. A performance da atleta, uma das principais referências da modalidade, coroou um dia em que a delegação do Brasil somou quatro pódios.

No aparelho, o pódio foi completado pela espanhola Alba Petisco, com a prata, e pela húngara Greta Mayer, com o bronze. Finalista olímpica, Júlia Soares enfrentou alguns desequilíbrios e terminou em sexto lugar na trave, mas deu a volta por cima no solo: foi prata com 12,550 pontos. Ao lado dela, a jovem Júlia Coutinho, de 15 anos, garantiu o bronze. A romena Denisa Golgota ficou com o ouro no solo.

Entre os homens, Caio Souza foi o destaque. O ginasta de 32 anos fez apresentação sólida nas barras paralelas e assegurou a medalha de prata, com 14,150 pontos, atrás apenas do turco Ferhat Arican. Na barra fixa, Caio ainda foi quinto colocado com 14,000 pontos, em disputa de alto nível.

No sábado, o Brasil já havia subido ao pódio com Ana Luiza Lima, bronze nas barras assimétricas. Assim, todas as atletas do time feminino conquistaram medalhas nesta etapa, preparatória para o Mundial da Indonésia, que acontece no próximo mês. Mesmo com queda na final do salto, Yuri Guimarães figurou entre os finalistas, encerrando uma participação consistente e que alimenta boas expectativas para os próximos desafios.

Com cinco medalhas na etapa, o Brasil reafirma sua força no cenário internacional e ganha confiança para a reta final de preparação para o Mundial.

