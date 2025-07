Fluminense busca reforços e tenta substituir Arias após ida para o futebol inglês

Notícias de Esporte – O Fluminense segue ativo no mercado da bola em busca de reforços para encorpar o elenco no segundo semestre da temporada. Até o momento, o clube carioca oficializou apenas o retorno do atacante John Kennedy, que estava emprestado ao Pachuca, do México. Antes, ainda na janela especial para o Mundial de Clubes, o Tricolor também havia anunciado a contratação do venezuelano Soteldo.

Com a saída de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra, o desafio do momento é encontrar um substituto à altura do principal destaque ofensivo da equipe. Um dos nomes monitorados pela diretoria é o atacante colombiano Robert Hinestroza, do Atlético Nacional. No entanto, a negociação é complexa: além da concorrência com o Botafogo, o clube colombiano estipulou um valor alto — cerca de 8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 44,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta de 23 anos.

PUBLICIDADE

Leia também: Homem é executado a tiros em plena luz do dia no Centro de Manaus

Além da busca por peças ofensivas, a diretoria também avalia a possibilidade de contratar um novo zagueiro, de preferência canhoto, para compor o sistema de três defensores formado por Thiago Silva, Freytes e Ignácio. Hoje, o elenco não possui jogadores com esse perfil.

A diretoria ainda trabalha para manter peças importantes. O volante Serna, por exemplo, é alvo do próprio Atlético Nacional. Outros jogadores, como Martinelli e Hércules, despertaram interesse após boa participação no Mundial, mas o caixa aliviado por premiações e vendas recentes — como a de Arias e Kauã Elias — permite ao clube resistir às investidas.