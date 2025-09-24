A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Fluminense cede empate ao Lanús e acaba eliminado da Sul-Americana

Tricolor das Laranjeiras tem noite para esquecer no Maracanã.

Por Marcia Jornalist

24/09/2025 às 06:24

Ver resumo

Notícias de esporte – Em uma noite na qual teve uma atuação para esquecer, o Fluminense permitiu o empate de 1 a 1 do Lanús (Argentina), na noite desta terça-feira (23) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e acabou desclassificado da Copa Sul-Americana.

O Tricolor das Laranjeiras se despediu da competição continental porque na partida de ida das quartas de final, disputada na última terça-feira (16) no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, foi derrotado pelo placar de 1 a 0.

PUBLICIDADE

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho fez um jogo com dois tempos muito distintos nesta terça. A etapa inicial foi marcada pelo domínio do Fluminense, que empilhou oportunidades diante de um Lanús que tinha muitos problemas para criar chances. Neste cenário, a equipe das Laranjeiras conseguiu abrir o marcador aos 19 minutos com um golaço de Canobbio. Após Serna levantar a bola na área, Lucho Acosta escorou de cabeça e o uruguaio bateu de voleio para marcar.

Precisando de mais um gol para garantir a classificação para as semifinais da Sul-Americana no tempo regulamentar, o Tricolor continuou buscando o ataque. Mas, com o passar do tempo, a equipe do técnico Renato Gaúcho cansou e passou a oferecer espaços para o time argentino contra-atacar. E foi desta forma que o Lanús chegou à igualdade aos 21 minutos, quando Aquino tabelou com Marcelino Moreno antes de bater para superar o goleiro Fábio.

PUBLICIDADE

Diante de um empate que levava à eliminação, o técnico Renato Gaúcho passou a realizar modificações. Porém, as mudanças desorganizaram totalmente o Fluminense, que pouco conseguiu fazer a partir de então e acabou eliminado da Sul-Americana.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

CCJ do Senado deve rejeitar a PEC da Blindagem, afirmam senadores

Relator e presidente da comissão indicam voto contrário à proposta.

há 4 segundos

Mundo

Trump manifesta apoio à reeleição de Javier Milei

Durante encontro na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos EUA disse apoiar Milei nas eleições argentinas de 2027.

há 3 minutos

Brasil

Homem que matou ex após passar por cima dela três vezes com carro é condenado a mais de 60 anos de prisão

Réu também tentou matar a filha e a mãe da vítima; júri acolhe qualificadoras e reforça severidade da sentença.

há 25 minutos

Política

Relator da PEC da Blindagem no Senado diz que proposta tem ‘problema de constitucionalidade’

Alessandro Vieira já vem sinalizando que dará parecer negativo ao texto, que será discutido na CCJ.

há 1 hora

Caso Djidja Cardoso

Caso Djidja Cardoso: réus não conseguem liberdade mesmo com anulação de sentença condenatória em Manaus

Tribunal de Justiça do Amazonas reforça a continuidade do processo e mantém penas cautelares.

há 2 horas