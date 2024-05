Fluminense empata com o Atlético-MG pelo Brasileirão

O Fluminense empatou com o Atlético-MG por 2 a 2, na tarde deste sábado (04/05), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Cano e Renato Augusto marcaram os gols do Time de Guerreiros. Com o resultado, o Tricolor chega aos 5 pontos, ocupando a 14ª posição na tabela de classificação.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo na próxima quinta-feira (09/05) para enfrentar o Colo-Colo, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O jogo será no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile, às 21h.

PUBLICIDADE

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense iniciou bem a partida e logo aos 3 minutos abriu o placar. Douglas Costa recebeu na lateral e adiantou para Marquinhos, que levou até a linha de fundo e cruzou para Cano empurrar para o gol. Aos 14, Marquinhos chutou forte da entrada da área e a bola explodiu na defesa. Na sobra, Arias ajeitou e arriscou, mas o chute foi para fora.

Aos 22, Arias recebeu na quina da grande área, driblou o marcador e mandou cruzado no gol, exigindo grande defesa do goleiro. O Tricolor manteve a pressão e, aos 32, Ganso encontrou belo passe para Arias, que limpou e finalizou, mas a bola parou na zaga. Aos 41, Marquinhos avançou pela lateral e inverteu para Cano, que mandou de primeira e o goleiro defendeu mais uma vez.

SEGUNDO TEMPO

A equipe continuou com ritmo intenso e no primeiro minuto já teve boa oportunidade. Douglas Costa roubou a bola na intermediária e avançou até infiltrar a grande área, mas acabou desarmado. Aos 15, Alexsander recuperou a bola na intermediária e rapidamente enfiou a bola para Renato Augusto estufar a rede, marcando o segundo da partida e seu primeiro com a camisa tricolor.

PUBLICIDADE

Aos 24, Renato Augusto encontrou Arias dentro da área, que dominou e passou para Cano finalizar, mas o camisa 14 mandou por cima do gol. Aos 27, Vargas diminuiu para o adversário. No lance seguinte, Renato Augusto acionou Alexsander, que avançou e arriscou o chute, que saiu por cima do travessão. Aos 33, Vargas marcou o segundo e empatou a partida. A equipe tentou buscar o gol da virada, mas não chegou com perigo novamente.

PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria