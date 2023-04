Redação AM POST

O Fluminense é bicampeão carioca. Na noite deste domingo, 9 , o Tricolor atropelou o rival Flamengo por 4 x 1 e levantou a taça do estadual pelo segundo ano consecutivo.

Os gols da vitória do Flu, foram marcados por Marcelo, Cano (duas vezes) e Alexsander. Ayrton Lucas descontou. No Rubro-negro, a perda de mais um título aumenta ainda mais a pressão sobre o técnico Vítor Pereira.

Com muita qualidade no setor ofensivo, o time das Laranjeiras abriu o placar com um golaço: aos 30 minutos, Marcelo deixou a zaga do Rubro-negro para trás e chutou colocado no canto direito de Santos, inaugurando o placar do Maracanã.

O gol levantou a torcida e inflamou o time, que ampliou: quatro minutos depois, Ganso deixou Germán Cano na boa para chutar rasteiro e marcar, igualando o placar agregado. O Flu manteve e quase marcou o terceiro antes do intervalo, mas Santos salvou o Flamengo em chute de Alexsander.

Goleada

O jogo seguiu com a mesma dinâmica do primeiro tempo: o Flu mantinha a posse de bola e criava as chances enquanto o Flamengo se segurava como podia. Tentando recuperar o meio de campo, Vítor Pereira sacou Gabigol e colocou Everton Ribeiro em campo.

Mas a mudança não surtiu efeito e o Fluminense chegou ao terceiro gol: o VAR mão na bola de Fabrício Bruno dentro da área e assinalou pênalti. Na cobrança, Cano bateu mal, mas marcou no rebote e fez 3 x 0, aos 10 minutos.

Atordoado, o Flamengo ainda reagiu e quase marcou no lance seguinte, mas Fábio fez milagre e impediu o gol rubro-negro. E aos 19 minutos, o Tricolor fez o quarto, em chutaço de Alexsander, sem chances para Santos.

Entregue em campo, o Flamengo foi passageiro da agonia enquanto o Flu seguia empurrado por sua torcida, que gritou “olé” nos minutos finais. Ainda deu tempo de Ayrton Lucas descontar para o Flamengo, mas era tarde demais e o Flu levantou a taça.