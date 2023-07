França vence o Brasil por 2×1 e assume a liderança do grupo F

A seleção brasileira foi derrotada por 2 a 1 pela França na manhã deste sábado (29), pela segunda rodada do grupo F da Copa do Mundo Feminina, no Estádio Brisbane, na Austrália.

A França saiu na frente, aos 16 do primeiro tempo. Após cruzamento de Karchaoui, Diani cabeceou para o meio da área, e Le Sommer colocou para dentro.

A seleção brasileira empatou no início do segundo tempo, aos 12, com gol de Debinha. Kerolin bateu da entrada da área, mas foi travada. A bola sobrou para a camisa nove que, cara a cara com a goleira Peyraud-Magnin, bateu no cantinho e deixou tudo igual.

As francesas voltaram à frente no placar aos 37 do segundo tempo. Após escanteio, Renard ganhou pelo alto na segunda trave e deslocou a goleira brasileira.

O Brasil nunca venceu a França no futebol feminino. Na última Copa, inclusive, foi eliminada pelas europeias nas oitavas de final após derrota por 2 a 1.

No outro jogo do grupo, também neste domingo, o Panamá enfrenta a Jamaica, às 9h30 (de Brasília), no estádio Perth Rectangular, na Austrália.

