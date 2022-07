Fred se despede do futebol em partida do Fluminense contra o Ceará

Redação AM POST

Fluminense e Ceará se enfrentam neste sábado (9), às 19h (de Brasília) no Maracanã, em jogo válido pela 16ª rodada do campeonato brasileiro. Além da importância que um jogo do Brasileirão tem por natureza, a partida também marca a despedida do atacante Fred, que irá se aposentar dos gramados após longa e vitoriosa carreira.

Maior artilheiro da história do campeonato em pontos corridos, o camisa 9 também é considerado um dos maiores ídolos do tricolor carioca com 199 gols e seis títulos, incluindo dois brasileiros e dois estaduais.

lém disso, o atacante teve passagem pela Seleção Brasileira, com Copa do Mundo no currículo e um título da Copa das Confederações sendo um dos protagonistas durante toda a campanha e fazendo dois gols na final, contra a então campeã mundial, a Espanha.

Os ingressos estão esgotados desde a semana passada e são esperadas mais de 65 mil pessoas. O que já rolou O departamento de marketing do Fluminense preparou a “Semana Fred”, com muitas ações nas redes sociais. Foram, por exemplo, postados todos os gols do atacante com a camisa tricolor.

O ídolo também ficou como “administrador” das contas do clube na internet, postando vídeos e fotos, e participou de uma live com atuais e ex-companheiros. Pelo lado da torcida, um mosaico 3D está sendo produzido pelas organizadas que remete ao gol de voleio feito por Fred na vitória sobre o Flamengo, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2012. Naquela temporada, posteriormente, o clube acabou sagrando-se campeão nacional pela quarta vez. Os torcedores também pretendem cantar músicas em homenagem a Fred aos 9 minutos do primeiro e do segundo tempo da partida contra o Ceará.