Gabigol se consagra como maior artilheiro brasileiro da Libertadores durante empate de Flamengo e Racing

Redação AM POST

Na noite desta quinta-feira, 04, durante empate de Flamengo e Racing, da Argentina, no estádio de Presidente Perón, Gabigol foi consagrado como maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores.

Com muita rivalidade, o jogo foi marcado também pela expulsão de Hauche aos 25 minutos do primeiro tempo, após duas faltas em cima de Ayrton Lucas. Após Gabigol marcar o primeiro da partida pouco depois, a torcida foi a loucura. Gabriel Barbosa chegou ao seu 28º gol no campeonato.

No entanto, Nicolas Oroz empatou o jogo, mesmo com um a menos em campo. O jogo foi válido pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores 2023.