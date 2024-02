Gerson é internado com infecção renal em hospital no Rio

O volante Gerson está internado em um hospital do Rio de Janeiro após ser diagnosticado com infecção renal. Ele se queixava de dores abdominais desde que chegou no Centro de Treinamento do Flamengo neste domingo (18).

O jogador do time rubro-negro realizou uma bateria de exames e os resultados apontaram uma hidronefrose com infecção renal. Com isso, os médicos decidiram manter Gerson internado para dar sequência ao tratamento e realização de exames complementares.

Desfalque

Gerson provavelmente será desfalque do Flamengo no jogo contra o Boavista na próxima terça-feira, 20 de fevereiro. A partida é válida pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca.

