Goleiro Bruno é internado com suspeita de intoxicação alimentar

O goleiro Bruno e outros 19 integrantes da delegação do time do Rio Branco (AC), onde ele atua, apresentaram mal-estar na madrugada deste domingo (18) e tiveram que receber atendimento médico em Bragança, no interior do Pará, onde jogariam às 15h, com suspeita de intoxicação alimentar.

Por conta do ocorrido, a partida envolvendo o time acreano e o Bragantino (PA), pelo Campeonato Brasileiro Série D, foi adiada. Segundo nota emitida pelo clube no início da tarde deste domingo, as situações mais preocupantes são a de Bruno e de outros três atletas da equipe.

A diretoria do Rio Branco já protocolou um Boletim de Ocorrência para relatar o ocorrido sem, porém, acusar nenhuma parte envolvida. O fato teria acontecido após os integrantes do clube jantarem em um restaurante de Bragança.

Continua depois da Publicidade

O clube também informou que protocolou 11 atestados na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além do prontuário e receitas médicas dos 20 afetados pela suspeita de intoxicação pedindo a suspensão do jogo. A CBF atendeu o pedido do clube ainda no início da tarde e adiou a partida, a priori, para esta segunda-feira (19), às 15h.