Grêmio arranca empate com o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão

Notícias de esporte – O Flamengo perdeu a chance de ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Melhor para o Grêmio, que respirou na luta contra o rebaixamento.

Neste domingo (31), Rubro-Negro e Tricolor empataram por 1 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada da competição. A partida foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

A equipe carioca foi a 47 pontos e segue na ponta da tabela, mas pode terminar o fim de semana com apenas dois pontos de vantagem para o segundo colocado, dois a menos que no início da rodada. Os gaúchos, com 25 pontos, abriram um ponto a mais de distância para as quatro últimas posições, o chamado Z-4, que define os rebaixados à Série B de 2026.

O primeiro tempo foi controlado pelo Flamengo, mas o domínio não se refletiu em bola na rede. O Rubro-Negro finalizou mais (oito a dois) e teve duas grandes chances de abrir o placar. Aos 40 minutos, o atacante Pedro, no meio da área, obrigou Tiago Volpi a uma grande defesa. No lance seguinte, o camisa 9 encobriu o goleiro do Grêmio, mas o zagueiro Erick Noriega, estreante do dia, salvou em cima da linha.

A pressão rubro-negra fez efeito aos sete minutos da etapa final, com Giorgian De Arrascaeta. O meia tabelou com Pedro e finalizou rasteiro, no canto de Tiago Volpi. O uruguaio foi justamente o autor dos gols do triunfo flamenguista no primeiro turno, na Arena do Grêmio, por 2 a 0.

A vitória do Flamengo parecia controlada, mas, aos 37 minutos, o meia Cristian Pavón tentou cruzar pela direita e a bola desviou na mão do lateral Ayrton Lucas, dentro da área. A penalidade foi marcada e Tiago Volpi, goleiro tricolor, converteu a cobrança, deixando tudo igual no Maracanã. O Rubro-Negro pressionou, mas não retomou a dianteira no marcador.

Em outro jogo deste sábado à tarde, o Santos recebeu o Fluminense na estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda. As equipes não saíram do zero na Vila Belmiro, em Santos (SP). O Alvinegro Praiano acumula 22 pontos, seis a menos que o time carioca. O Peixe, assim como o Grêmio, continua próximo do Z-4, enquanto o Tricolor segue no meio da tabela.

Jogos de sábado

A rodada começou no último sábado (30), com três jogos. Na partida que abriu a 22ª rodada, o Juventude venceu o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza, por 1 a 0. O gol do volante Luís Mandaca, nos acréscimos da etapa final, levou o time gaúcho a 21 pontos, iniciando o domingo fora da zona de rebaixamento. O Vozão permanece com 26 pontos.

No Estádio Nilton Santos, o Botafogo goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. Os volantes Danilo e Newton e os meias Álvaro Montoro e Jefferson Savarino marcaram para o Glorioso, enquanto o meia Jhon Jhon descontou para o Massa Bruta no Rio de Janeiro.

O Alvinegro foi a 35 pontos e continua na zona de classificação para a Libertadores – o chamado G-6. Os paulistas, com 32 pontos, sofreram a nona derrota nos últimos dez jogos.

Outro mandante a vencer no sábado foi o Cruzeiro, que derrotou o São Paulo por 1 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, com gol do meia Matheus Pereira. A Raposa se mantém na perseguição ao Flamengo, com 44 pontos. O Tricolor, que viu ruir uma invencibilidade de sete partidas no Brasileirão, segue com 32 pontos, na cola do G-6.