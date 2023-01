Grêmio da Amazônia é campeão da Série Ouro de Futsal

Redação AM POST

A Arena Amadeu Teixeira foi palco da grande final da Série Ouro de Futsal, ontem (23/01), onde o Grêmio da Amazônia/Sociedade venceu por 5 a 3 o time Unidos do Alvorada. A competição contou com apoio do Governo do Amazonas e o resultado garantiu para o Grêmio a vaga na Taça Brasil de Futsal 2023.

“O futsal é uma modalidade clássica em nosso estado, já possui a identidade amazônica e atrai centenas de torcedores. Com o apoio do Governo do Amazonas, a Federação fez um trabalho lindo e um campeonato ímpar. É nosso compromisso como poder público continuar investindo em eventos como este para revelar o nosso mais elevado Alto Rendimento Esportivo”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Em um jogo eletrizante, Grêmio da Amazônia e Unidos do Alvorada ficaram no empate de 2 a 2 no tempo normal da partida. Na prorrogação, trabalhando bem os passes, o Grêmio da Amazônia garantiu a vitória por 5 a 3 sobre o adversário, tornando-se o Campeão na Série Ouro de 2022.

Destaque na partida, o ala do time, Gianini Oliveira comentou sobre a importância do título e a vaga na Taça Brasil de Futsal. ”Estou muito feliz, vim de outro time em busca de novos desafios, aceitei a proposta de jogar no Grêmio e fui campeão. Agora, vamos treinar e se preparar para um campeonato nacional e temos como foco subir de divisão”, ressaltou.

Para o presidente da equipe Grêmio da Amazônia, Bruno Saboia, o objetivo agora é a competição de âmbito nacional. “Esse título representa muita vontade de vencer, mostramos que o Grêmio está na elite do futsal no torneio amazonense. Vamos com o melhor time possível para trazer essa Taça para o Amazonas”, comentou.