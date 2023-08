Grêmio vence Fluminense de virada em duelo direto da parte de cima da tabela

Em disputa direta dentro do G-4 do Campeonato Brasileiro, o Grêmio levou a melhor diante do Fluminense ao vencer por 2 a 1, de virada, neste domingo, em Porto Alegre (RS), pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno. Agora com 33 pontos, os gremistas continuam com a difícil missão de tentar perseguir o líder Botafogo, disparado com 47 pontos. A partida foi a primeira do meia-atacante Luan em seu retorno ao clube, mas foram poucos minutos, pois ele entrou apenas aos 41 do segundo tempo.

O time carioca, por sua vez, tem 31 pontos, ainda no bloco de frente, porém, com dificuldades para vencer fora de seus domínios, o que já não acontece há três meses.A estratégia de Fernando Diniz desde o início do jogo foi colocar o Fluminense bem ao seu estilo, com muito toque de bola e um futebol agressivo. A movimentação e troca de posições de seus atacantes confundiam a marcação gremista, principalmente quando Arias aparecia pelo lado esquerdo dando apoio aos avanços de Marcelo.

O jogo ofensivo do time carioca estava concentrado do lado esquerdo. Por ali, saiu o primeiro gol quando Keno recebeu na área e já na linha de fundo levantou a cabeça e fez o passe para trás. Cano se antecipou à marcação de Bruno Alves e chutou para as redes: 1 a 0, aos 18 minutos.

A sorte do Grêmio é que não demorou para empatar, quando forçou a jogada nas costas de Marcelo. Deu certo e o empate saiu aos 24 minutos, numa rápida triangulação. Villasanti fez o passe para Suarez que, de primeira, lançou do lado direito para Bitello. O meia ajeitou e bateu cruzado na saída desesperada do goleiro Fábio.

O empate deu tranquilidade para o Grêmio acertou a sua marcação e passar a equilibras as disputas no setor de meio-campo. O gol da virada saiu, de novo, nas costas de Marcelo, lento na recomposição e sem cobertura. Desta vez o lance começou pelo lado do campo, com o lateral Fábio, que sem ângulo rolou a bola para trás para Ferreira dar um drible de corpo num marcador e chutar cruzado para fazer 2 a 1 aos 45 minutos.

O segundo tempo começou diferente, num ritmo mais lento. As seguidas faltas, dos dois lados, também serviram para travar o ritmo do jogo. Embora estivesse com a marcação bem encaixada, o Grêmio levou um susto quando o Fluminense marcou um gol aos 25 minutos. O VAR anulou o lance, apontando impedimento de Keno no início da jogada que teve Léo Fernández indo até a linha de fundo e ajeitando para a pequena área, onde Cano completou para as redes.

O VAR também invalidou um gol gremistas aos 31 minutos, quando Reinaldo desceu pela esquerda e cruzou rasteiro. Na tentativa de aliviar, Martinelli raspou na bola e ela foi contra seu próprio gol. Por sorte, após averiguação, o VAR apontou impedimento de Reinaldo quando recebeu a bola de Suárez no lado esquerdo.

A partir dos 35 minutos o Fluminense mostrou sinais de cansaço, tanto que acabou no seu campo de defesa assistindo o Grêmio trocar passes. Os gaúchos rondaram muitas vezes a área carioca e poderiam ter ampliado o placar, evitando aquele esperado sufoco nos instantes finais.

FICHA TÉCNICA

GREMIO 2 X 1 FLUMINENSE

GREMIO – Gabriel Grando; Fábio (João Pedro), Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Ronald (Lucas Besozzi), Villasanti, Bitello (Luan) e Ferreira (Gustavo Martins); João Pedro Galvão (Pepê) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon (Leo Fernández) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Daniel (Martinelli) e Paulo Henrique Ganso (Yone González); Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS – Cano, aos 18, Bitello, aos 24 e Ferreira, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fábio, Luis Suárez e Villasanti (Grêmio); Samuel Xavier, Marlon, André e Daniel (Fluminense).

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

RENDA – R$ 2.643.000,00

PÚBLICO – 38.712 presentes

LOCAL – Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Estadão Conteúdo