Esporte

Gustavo Gómez mostra olho inchado após pancada na Libertadores

Após pancada no rosto e exames sem fratura, capitão do Palmeiras é dúvida para enfrentar o Bahia.

Por Beatriz Silveira

25/09/2025 às 15:34

Notícias de Esporte – Gustavo Gómez usou as redes sociais para atualizar os torcedores sobre o estado do olho após a forte pancada sofrida na vitória do Palmeiras sobre o River Plate, na quarta-feira (24), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A imagem publicada pelo capitão chamou atenção pelo inchaço e a coloração arroxeada, mas veio acompanhada da legenda curta que tranquilizou a torcida: “Tudo ok”.

Aos 15 minutos do segundo tempo, o zagueiro paraguaio precisou deixar a partida depois de receber o impacto no rosto. Fora de campo, foi encaminhado a um hospital nas proximidades do Allianz Parque, passou por exames e foi liberado no mesmo dia, uma vez que não foram constatadas fraturas.

Ainda assim, a presença do defensor no próximo compromisso do Verdão segue indefinida. O Palmeiras enfrenta o Bahia no domingo (28), às 16h, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso Gómez não reúna condições de jogo, a tendência é que Bruno Fuchs seja novamente o escolhido por Abel Ferreira. O zagueiro entrou em campo contra o River e teve participação relevante na reação que resultou na virada alviverde.

O elenco se reapresentou nesta quinta-feira na Academia de Futebol, iniciando a preparação para o duelo do fim de semana. A comissão técnica acompanhará a evolução de Gómez nos próximos dias para decidir se ele terá condições de ser relacionado para a partida.

