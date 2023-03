Homens e mulheres podem disputar torneios amadores de futebol, diz CBF

Redação AM POST*

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) liberou, nesta quarta-feira (8), a formação de times mistos [formados por homens e mulheres] em competições amadoras no Brasil. Jogadoras e equipes femininas de uma determinada categoria poderão participar de competições mistas em uma faixa etária inferior.

A CBF também criou o MDE (Mecanismo de Dispensa Etária do Futebol Misto). Na prática, mulheres com até 17 anos (Sub-17) poderão participar de competições mistas com homens de até 13 anos (Sub-13).

A implementação do mecanismo tem o objetivo de promover a igualdade de oportunidades para as jovens atletas, compensando diferenças no desempenho inerentes ao processo de maturação biológica e às especificidades de cada sexo.

A CBF vai incentivar a adoção do futeboL misto em competições organizadas pelas federações filiadas e ligas amadoras. A campanha pretende envolver também órgãos governamentais (secretarias estaduais e municipais de Educação e de Esporte) e escolas públicas e privadas que organizem competições amadoras.

*Com informações da Folha de São Paulo