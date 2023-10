Ingressos para jogo do Amazonas FC x Botafogo PB já estão esgotados

Notícias do Amazonas – O Amazonas FC anunciou, no início da tarde desta sexta-feira (6), que todos os ingressos para o duelo diante do Botafogo-PB, no próximo sábado (7), às 17h, na Arena da Amazônia, já foram vendidos. O jogo é válido pela sexta e última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no jogo que pode garantir o retorno do futebol amazonense à Segundona após 17 anos.

O confronto entre Amazonas x Botafogo pode recolocar o futebol amazonense na Série B do Campeonato Brasileiro após 17 anos e, de quebra, garantir o time comandado pelo técnico Luizinho Vieira na final da competição.

Um empate basta para a Onça-pintada subir de divisão. O Belo, por sua vez, desembarca em Manaus sem chances de classificação.

A expectativa é de uma Arena da Amazônia repleta de torcedores apoiando o time. O jogo promete ser histórico e trazer muitas emoções. Para garantir que os torcedores acessem o estádio com tranquilidade haverá alteração no trânsito.

Nesta última semana torcedores enfrentaram o sol durante horas na fila em frente a Arena Amadeu Teixeira para garantir o passaporte do duelo. Os ingressos estavam sendo vendidos por R$ 50 inteira e R$ 25 meia.

