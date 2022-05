Ingressos para o IEM Rio Major começam a ser vendidos nesta quarta (25) e vão custar até R$ 1,9 mil

Redação AM POST

A organizadora de torneios alemã, ESL, anunciou que o Campeonato Mundial de Counter-Strike, finalmente será sediado em outubro no Brasil, de 31 de outubro a 13 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro, com premiação de US$ 1 milhão. Antes conhecido como ESL One Rio Major, o evento, que seria realizado em 2020 e foi duas vezes adiado por conta da pandemia da Covid-19, foi rebatizado para IEM Rio Major.

Segundo a produtora, somente o Champions Stage, a fase final, do Major de Counter-Strike terá a presença de público. Ela acontecerá de 10 a 13 de novembro na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca.

Os ingressos serão vendidos a partir das 14h da próxima quarta-feira (25) neste link. Os preços variam de R$ 89 – para um dia de evento – a R$ 1.999, sendo este último para os quatro dias de evento na área especial chamada “Lounge God Mode”. Aqueles que compraram tickets para o ESL One Rio Major 2020 e não reembolsaram poderão utilizá-los no IEM Rio nos mesmos dias e categorias.

De acordo com o jornal O Dia, a Prefeitura do Rio de Janeiro também planeja fazer uma Fun Fest para os fãs que desejam acompanhar o Major e não obtiveram ingressos.

O IEM Rio Major será o 10º Major liderado pela ESL, que teve início com a DreamHack Winter 2013, competição que abriu a série de torneios chancelados pela Valve. O formato do torneio será o mesmo dos anteriores, com a participação de 24 equipes divididas em Challengers, Legends e Champions Stage. Os participantes de cada etapa, com exceção dos playoffs, serão definidos pelos Regional Major Rankings (RMR).

A realização de um Major no Rio de Janeiro é um sonho antigo da ESL. Em 2020, a organizadora anunciou o ESL One Rio, que inicialmente estava previsto para acontecer de 26 de abril a 24 de maio daquele ano. O torneio chegou a ter a data mudada até ser cancelado definitivamente por conta da pandemia causada pelo coronavírus.