Ingressos para o jogo entre Brasil e Uruguai na Arena da Amazônia começarão a ser vendidos no dia 7 de outubro, diz CBF

Redação AM POST

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou nesta segunda-feira (27) durante comitiva que fazia a inspeção da Arena da Amazônia, que os ingressos para o jogo entre Brasil e Uruguai, que será realizado em Manaus, no dia 14 de outubro válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 do Qatar começarão a ser vendidos a partir do próximo dia 7 de outubro, uma semana antes do duelo sul-americano. Os valores das entradas poderão variar entre R$ 125 e R$ 700, dependendo do setor escolhido.

Para os ingressos no anel superior da Arena, o preço será de R$ 250 (R$ 125 a meia). Ingresso para o anel inferior do estádio, mais próximo ao campo, serão comercializados por R$ 350 e R$ 175 (meia-entrada). Já o Setor Vip, com serviço, será vendido por R$ 500,00. Os camarotes da Arena da Amazônia terão um modelo de venda diferentes, só poderão ser adquiridos em pacotes fechados, por um valor de R$ 700 por pessoa.

Maiores detalhes sobre como será a dinâmica de vendas das entradas serão disponibilizados somente na segunda-feira (4). Contudo, o governador do estado do Amazonas Wilson Lima, que também estava presente na vistoria, ressaltou que os protocolos de saúde serão seguidos rigorosamente.

A principal medida adotada pela governo, é a de que qualquer um que entrar no estádio, incluindo torcedores e imprensa, além de membros do staff, terão que comprovar que estão com o esquema vacinal completo, ou seja, 100% imunizado com duas doses, ou ckm a vacina de dose única, além de ter em mãos teste PCR negativado.