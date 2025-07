Itacoatiara busca recuperação contra líder Internacional na quinta rodada do Brasileiro Sub-20 Feminino

Notícias de esporte – A equipe Sub-20 feminina do Itacoatiara Futebol Clube entra em campo nesta quarta-feira (16), às 15h, para enfrentar o Internacional-RS pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da categoria. O duelo será realizado no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, com as Tigresas buscando sua primeira reação na competição.

Até o momento, o Itacoatiara ocupa a lanterna do Grupo C, com apenas três pontos conquistados em quatro jogos — uma vitória e três derrotas. A campanha da equipe amazonense inclui duas goleadas sofridas por 12 a 0 contra Grêmio e Internacional, ambas fora de casa, além da vitória por 2 a 1 sobre o Paysandu, que foi anulada pela derrota no jogo de volta.

Por outro lado, o Internacional-RS lidera o grupo com 12 pontos, mantendo 100% de aproveitamento. As Gurias Gaúchas são a melhor equipe do campeonato, com o ataque mais efetivo (24 gols marcados) e uma defesa impenetrável, ainda sem sofrer gols.

Preparação e expectativas

Consciente da dificuldade do confronto, a atacante Maria Thaís, destaque do Itacoatiara, ressaltou o empenho da equipe nos treinamentos e a importância do fator casa para buscar a virada de postura:

"Estamos focadas e trabalhando muito a parte tática e finalizações. Precisamos melhorar a posse de bola para construir jogadas mais eficientes. O apoio da torcida será fundamental para nos motivar. Vamos entrar em campo com muita vontade de mostrar evolução e buscar um bom resultado."

Histórico recente

No encontro anterior, válido pela segunda rodada, o Internacional aplicou uma goleada de 12 a 0 sobre o Itacoatiara, em Porto Alegre, com várias atletas do time gaúcho marcando múltiplos gols.

Arbitragem

A partida será apitada por Adriana Costa Farias, com assistentes Noelia Chaves da Paixão e Whendell Saraiva da Silva. O quarto árbitro será Elenildo Batista Rodrigues Júnior, enquanto Edmar Campos da Encarnação ficará responsável pela análise de campo.