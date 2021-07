Ítalo Ferreira chega ao Brasil como primeiro campeão olímpico do surfe

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Ítalo Ferreira estava tão ansioso para retornar ao Brasil como primeiro campeão olímpico do surfe, e encontrar os amigos e a família, que não dormiu durante o voo de 13 horas que partiu do Japão. E agora, que voltou para casa, já sabe uma das primeiras coisas que deseja fazer, surfar.

O surfista de 27 anos desembarcou nesta quinta-feira em Guarulhos (SP) em escala de voo para o Rio Grande do Norte, onde mora com a família na cidade de Baía Formosa, dois dias após conquistar a medalha de ouro na estreia do surfe na Olimpíada de Tóquio (Japão).

“Essa é a melhor parte, agora é festejar com meus amigos, minha família, e já tenho que começar a treinar de novo, porque já tem disputa do Mundial em breve”, disse o surfista a repórteres no aeroporto.

Campeão mundial da modalidade em 2019, Ítalo atualmente é vice-líder do ranking mundial, atrás de Gabriel Medina, que terminou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos. A próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe será no México, com a janela de competições começando no dia 10 de agosto.

“Amanhã estarei na água, quando chegar em casa vou surfar com meus amigos e começar a treinar novamente”, afirmou.