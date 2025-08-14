A notícia que atravessa o Brasil!

Jô anuncia aposentadoria definitiva do futebol para seguir carreira na música

Ex-Corinthians e Seleção Brasileira, atacante decidiu se aposentar de vez para integrar uma banda de pagode.

Por Beatriz Silveira

14/08/2025 às 22:34

Notícias de Esporte –O atacante Jô anunciou, nesta quinta-feira, que está encerrando oficialmente sua carreira como jogador de futebol. Em fevereiro de 2023, ele já havia comunicado a aposentadoria, mas voltou atrás e atuou por mais duas temporadas. Agora, garante que a decisão é definitiva, pois pretende se dedicar à música.

“Dessa vez é oficial. Não estava exatamente nos meus planos parar agora, mas surgiu um projeto musical muito interessante e decidi seguir esse novo caminho”, declarou Jô em entrevista ao ge.

O ex-jogador revelou que vai integrar uma banda de pagode, gênero que sempre esteve presente em sua vida devido à influência da família.

Revelado pelo Corinthians, Jô teve passagens por clubes como CSKA Moscou (Rússia), Manchester City e Everton (Inglaterra), Galatasaray (Turquia), Internacional, Atlético-MG, Jiangsu Suning (China), Nagoya Grampus (Japão) e Amazonas FC.

Com a camisa da Seleção Brasileira, participou da Copa do Mundo de 2014 e conquistou a Copa das Confederações de 2013. Entre os principais títulos da carreira estão a Libertadores (2013), a Copa do Brasil (2014), dois Campeonatos Brasileiros (2005 e 2017) e dois Paulistas (2003 e 2017).

