Jogador dá entrevista após mal súbito: “Morri por 5 minutos”

O meia dinamarquês Christian Eriksen concedeu sua primeira entrevista desde que passou por um drama dentro de campo na Eurocopa, quase sete meses atrás, quando “morreu por cinco minutos”, como ele próprio descreve.

Nesta terça-feira (4), foi divulgada uma parte da entrevista que será exibida na íntegra no próximo sábado (8). Nela, o jogador fez questão de mostrar gratidão, especialmente por todo o carinho recebido de torcedores e fãs desde que ele estava internado no hospital, em Copenhague, até agora.

– Foi incrível que tantas pessoas sentiram que era preciso escrever ou mandar flores. Teve um impacto tão grande em tanta gente, e eles sentiram que era preciso eu e minha família saberem disso. Isso me deixa muito feliz – afirmou Eriksen, em entrevista ao canal dinamarquês DRTV, que fez questão de divulgar um pequeno trecho com seus agradecimentos a todos que o apoiaram no processo para tentar superar o trauma.

O atleta disse que ficou morto por cinco minutos e que não esperava receber tantas flores.

– No hospital, eles falavam a todo momento que eu tinha recebido mais e mais flores. Foi estranho porque eu não esperava receber tantas flores porque eu morri por cinco minutos – confessou.

– Foi extraordinário, muito legal que todo mundo… É uma grande ajuda para mim receber todas essas boas vibrações. E as pessoas ainda escrevem pra mim – contou.

O meia, que completará 30 anos em fevereiro, contou que se encontrou pessoalmente alguns que o ajudaram naquele fatídico dia 12 de junho, no estádio Parken, em Copenhague, e agradeceu-lhes pela rápida assistência recebida. Mas fez questão sempre de mencionar a solidariedade da torcida.

– Eu agradeci a quem encontrei pessoalmente. Agradeci aos médicos, meus colegas de seleção e seus familiares pessoalmente, mas [a] todos os fãs que enviaram milhares de cartas, e-mails, flores, ou [a] quem me abordou nas ruas na Itália e na Dinamarca, eu agradeci a todos eles pelo apoio – lembrou.

Eriksen teve um mal súbito aos 42 minutos do primeiro tempo de partida de estreia na Eurocopa, com a derrota por 1 a 0 da Dinamarca para a Finlândia. Ele caiu no gramado em Copenhague e foi prontamente atendido. O atendimento em campo durou cerca de 15 minutos; depois, ele foi retirado de maca do estádio, já acordado.

O meia passou por cirurgia para implante de cardiodesfibrilador interno e ficou internado por seis dias. Pelas leis italianas, atletas não podem atuar profissionalmente com tal aparelho; portanto, Eriksen rescindiu o seu contrato com a Internazionale.

Desde dezembro, o meia faz treinos no Odense, clube onde atuou nas categorias de base e também no clube suíço de Chiasso, não muito longe da fronteira italiana e de Milão, onde ainda tem residência. Seu empresário Martin Shoots declarou que o jogador está pronto para voltar a jogar, e o Tottenham surgiu como uma opção.

Fonte: AE