Jogador do Audax-RJ fratura a tíbia em jogo contra o Vasco e deixa a Arena de Amazônia de ambulância

Uma cena forte marcou o jogo entre Vasco e Audax, pelo Campeonato Carioca, logo no início da partida. Bruno Lima, volante do Audax, se chocou com um companheiro de time aos 6 minutos do primeiro tempo e precisou sair de campo de ambulância, com aparente fratura grave. As informações são do O Tempo.

O choque ocorreu em um lance normal de jogo, quando os dois companheiros tentaram afastar uma bola na entrada da grande área. No momento do chute, as pernas dos dois se chocaram, em forte impacto.

Imediatamente, Bruno Lima fica caído no gramado, já apontando estar sentindo fortes dores no tornozelo. A ambulância entrou em campo para retirar o atleta, que saiu sob aplausos da torcida vascaína. Ele foi substituído por Gualberto.

Adversário na partida, o Vasco prestou solidariedade ao atleta pelas redes sociais. “O Vasco da Gama deseja uma boa recuperação ao atleta Bruno Lima, do Audax, pelo lance ocorrido na partida desta noite. O jogador foi retirado do campo de ambulância para receber o devido atendimento”, escreveu o cruzmaltino.

Até o momento o Audax-RJ não se pronunciou sobre o estado de saúde do atleta.

*Redação AM POST