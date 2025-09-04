Jogador salva vida de turista que foi esfaqueada enquanto passeava com cachorro

Notícias de esporte – Na noite da última terça-feira (2/9), Alessandro Bellemo, jogador da Sampdoria, desempenhou um papel fundamental ao salvar a vida de uma turista alemã, Monika Grimm, de 34 anos, que foi esfaqueada enquanto passeava com seu cachorro em Chioggia, Itália. Bellemo e seu irmão ouviram gritos na rua e, ao saírem de casa, encontraram a mulher ferida.

PUBLICIDADE

Imediatamente, os dois a levaram de volta para a residência onde estava hospedada e chamaram os serviços de emergência.

Graças à rápida ação dos irmãos, as autoridades afirmaram que a intervenção salvou a vida de Monika. A polícia chegou rapidamente ao local e prendeu um suspeito, um homem de 25 anos com histórico de problemas psiquiátricos.

PUBLICIDADE

Após o incidente, a vítima foi hospitalizada, mas sua condição é estável. O cachorro de Monika, que estava com ela no momento do ataque, também foi encontrado e está seguro.

A comunidade local expressou gratidão a Bellemo e seu irmão pela coragem e prontidão em ajudar, destacando a importância de agir rapidamente em situações de emergência.

LEIA MAIS: Cadáver é encontrado boiando em Igarapé do São Jorge, em Manaus; Vídeo

As ações de Alessandro Bellemo vão além do campo, mostrando que o espírito esportivo também se reflete em atitudes heroicas.