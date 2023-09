Jogadores da base do Real Madrid são presos por filmar e compartilhar vídeo íntimo com menor

Quatro jogadores das divisões de base do Real Madrid foram detidos nesta quinta-feira pela Guarda Civil espanhola sob a acusação de gravar e compartilhar um vídeo de sexo com uma adolescente. A identidade dos jogadores não foi divulgada e o clube ainda não se manifestou sobre o ocorrido. A notícia foi relatada pelo jornal El Confidencial.

Segundo a publicação, outros jogadores, incluindo dois integrantes do time principal, também podem estar envolvidos no caso. A denúncia foi registrada no dia 6 de setembro, na cidade de Santa María de Guía, nas Ilhas Canárias. A vítima, de 16 anos, afirma que um dos detidos, com quem teve relações sexuais consensuais, gravou um vídeo íntimo dos dois e o compartilhou com outras pessoas pelo WhatsApp. A denúncia foi realizada pela mãe da adolescente, uma mulher de 56 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os três jogadores foram levados para a delegacia onde estão ocorrendo as investigações. Eles são suspeitos de cometer o crime de divulgar imagens ou vídeos íntimos sem o consentimento da pessoa envolvida. Um celular foi apreendido durante a operação. Os investigadores acreditam que o vídeo tenha circulado nos vestiários de outras categorias do Real Madrid.

O Real Madrid já emitiu um comunicado após a notícia. “O Real Madrid anuncia que tomou conhecimento de que um jogador do Castilla e três jogadores do Real Madrid C prestaram depoimento à Guarda Civil relativamente a uma denúncia sobre a suposta divulgação de uma informação privada vídeo no WhatsApp. Quando o clube tiver conhecimento detalhado dos fatos, adotará as medidas cabíveis”, escreveu.

No Brasil, a exposição de vídeos ou fotos íntimas é crime e está previsto no artigo 218-C da Lei 13.718/2018. A pena varia de um a cinco anos de prisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo