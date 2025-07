Jogo das Estrelas termina com vitória de 4 a 2 para o time AR10, de Ronaldinho Gaúcho

Notícias do Esporte – O Jogo das Estrelas animou a tarde deste sábado (19/7) na Arena da Amazônia, em Manaus, com direito a gols, risadas e momentos de pura nostalgia para os amantes do futebol. A partida beneficente terminou com a vitória do time R10, comandado por Ronaldinho Gaúcho, por 4 a 2.

Ao lado de figuras icônicas como Acelino “Popó” Freitas, Aloísio Chulapa, Sikêra Júnior, Zinho, Aldair, Léo Moura, Ronaldo Angelim, Rafinha e André Santos, Ronaldinho mostrou que, mesmo fora dos gramados profissionais, ainda esbanja talento e carisma. Suas jogadas arrancaram aplausos entusiasmados do público amazonense, que lotou as arquibancadas da Arena.

Em suas edições anteriores, realizadas em diversas regiões do país, o evento já arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos para comunidades em situação de vulnerabilidade.

Em Manaus, a arrecadação será destinada à Fazenda da Esperança, instituição que realiza acolhimento e tratamento de dependentes químicos no estado do Amazonas. A iniciativa reforça o caráter solidário do projeto, unindo entretenimento e responsabilidade social em um único evento.