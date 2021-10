Jogo do Manaus FC x Ypiranga tem protocolos de saúde e segurança definidos; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em reunião no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) nesta sexta-feira (15/10), o Governo do Amazonas definiu os protocolos de saúde e segurança para a partida entre Manaus Futebol Clube e Ypiranga (RS), pela fase decisiva do Campeonato Brasileiro Série C. A partida marca o retorno da torcida do Gavião aos estádios e contará com a presença de 14 mil pessoas na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

Além dos órgãos estaduais da vigilância em saúde, esporte e segurança pública, pastas da Prefeitura de Manaus e integrantes do Manaus FC, organizador do evento, participaram da reunião.

O jogo na Arena da Amazônia, agendado para domingo (17/10), às 15h (horário de Manaus), seguirá o protocolo definido para a partida da Seleção Brasileira.

Para entrar no estádio, cada pessoa deverá apresentar o ingresso, a carteira de vacinação, com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra a Covid-19, junto a um documento oficial com foto. Quem se vacinou com intervalo menor que 15 dias da data do jogo, ou seja, depois do dia 1° de outubro, terá que apresentar também teste antígeno ou RT-PCR negativo para Covid-19.

E não será permitida a entrada na Arena com alimentos e bebidas em geral.

“Tivemos ontem (14/10) o jogo do Brasil. Bastante exitoso. E foi estendido nos mesmos moldes da atividade para o jogo do Manaus e Ypiranga. Uma previsão de 780 servidores do Estado e da prefeitura atuando na segurança pública, na parte de saúde e de vigilância sanitária, bem como o controle de trânsito e controle de ambulantes”, afirmou Major Botelho, da Polícia Militar do Amazonas.

Arena 34 – Na reunião, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) lançou a Operação Arena 34, ação integrada entre os órgãos estaduais, municipais e entes privados de segurança para a realização do jogo. O planejamento inclui ações no perímetro interno e externo do estádio.

Testagem – O Governo do Amazonas realizará, neste sábado (16/10), testes de Covid-19 em todos os trabalhadores estaduais e municipais que atuarão no jogo entre Manaus e Ypiranga. O atendimento será realizado das 9h às 20h, no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques.

“Tudo aquilo que foi construído em relação ao jogo do Brasil, em Manaus, foi tratado, foi melhorado. Manteremos a questão da testagem dos trabalhadores para fins de monitoramento do vírus durante o evento. As pessoas terão toda sua documentação verificada no acesso ao local”, aponta o gerente de produtos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Jackson Alagoas.

Trânsito – As mudanças definidas pela Prefeitura de Manaus são semelhantes às intervenções aplicadas na quinta-feira (15/10), para o jogo Brasil e Uruguai.

A avenida Constantino Nery será interditada no sentido bairro/Centro entre as avenidas Lóris Cordovil e Pedro Teixeira, a partir das 11h.

E a rua Flaviano Limongi será interditada a partir das 6h. Apenas viaturas de serviços e as delegações das equipes terão acesso a essa via.

Os portões B, C e D, da Arena da Amazônia, estarão abertos para o acesso da torcida às 12h.