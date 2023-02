Jogo entre Trem e Vasco pela Copa do Brasil pode ser realizado em Manaus

Redação AM POST*

A presidente do Trem desportivo clube, Socorro Marinho, confirmou nessa sexta-feira (10) que o jogo entre Trem e Vasco pela primeira fase da Copa do Brasil não será realizado em Macapá. Belém, Manaus e Brasília aparecem como possíveis novos locais para a partida.

Eram necessários 4 laudos para liberação do estádio, solicitados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que o jogo fosse realizado no Milton de Souza Corrêa, o Zerão. Laudo de Vigilância Sanitária, Combate à Incêndio, Engenharia e Segurança.

Dos 4 laudos, apenas o de Segurança, de reponsabilidade da Polícia Militar do Amapá, não foi enviado dentro do prazo estabelecido, que encerrou as 23 horas e 59 minutos da última quinta-feira (9).

Ainda sem estádio definido, o Vasco da Gama já sabe o horário e a data do jogo contra o Trem-AP, pela estreia na Copa do Brasil, que será no dia 23 de fevereiro as 21h30.

Copa

A edição de 2023 da Copa do Brasil contará com 92 agremiações esportivas. Na primeira fase, os times duelarão em jogo único, com a equipe menor pontuada no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF sendo o mandante. Em caso de a partida terminar empatada, o visitante é quem se classifica. Na fase seguinte, que também será em partida única, se o embate encerrar com um empate, a classificação será definida nas penalidades máximas.

Na terceira fase da competição nacional, entrarão os 12 times previamente classificados na Libertadores, Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B e Série A do Campeonato Brasileiro, além dos 20 clubes que avançaram das duas primeiras fases. Um sorteio definirá os confrontos que acontecerão em jogos de ida e volta. Terminada esta fase, virão as oitavas, quartas, semifinais e final — todas decididas em confrontos de ida e volta.

Os jogos inaugurais da Copa do Brasil de 2023 acontecerão no próximo dia 21. O primeiro será entre Marília e Brusque, às 16h, no Bento de Abreu. Três horas depois será a vez de São Luiz-RS e Juventude fazerem um encontro regional, no 19 de Outubro, em Ijuí. Às 21h30, Marcílio Dias e Chapecoense, ambos de Santa Catarina, duelarão no Dr. Hercílio Luz. (Confira a tabela completa da primeira fase abaixo).

*Com informações do GE