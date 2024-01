Jogo entre Vasco e Audax é confirmado pela Federação Amazonense de Futebol

Notícias de Manaus – O jogo entre Vasco e Audax-RJ na Arena da Amazônia foi confirmado após assinatura do presidente da Federação Amazonense de Futebol, Ednaílson Rozenha, em documento que altera a partida para acontecer em Manaus, no dia 8 de fevereiro, às 19h (de Brasília). A tabela deve ser alterada nos próximos dias pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro.

Esse vai ser o segundo jogo do Campeonato Carioca 2024 em Manaus, que também recebeu Flamengo x Audax na última quarta-feira (17).

A última vez que o Vasco jogo em Manaus foi em 2022, por partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O cruz maltino acabou empatando em 0 a 0 com o Guarani.

Veja o documento:

*Redação AM POST