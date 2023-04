Joia do Palmeiras, Endrick faz o 1º gol do Campeonato Brasileiro 2023

Agência Brasil

Negociado com o Real Madrid, ao qual deverá se apresentar quando completar 18 anos em julho do ano que vem, o atacante Endrick, do Palmeiras provavelmente só terá uma chance de disputar um Campeonato Brasileiro do início ao fim. E ele começou com o pé direito.

Foi dele o primeiro gol da edição de 2023 da competição, que abriu o placar na vitória do Verdão sobre o Cuiabá por 2 a 1, neste sábado (15), no Allianz Parque. ‘Flaco’ López, pelo time paulista e Raniele, pelo Dourado, marcaram os outros gols do duelo.

O Palmeiras levou apenas quatro minutos para inaugurar a contagem de gols do Brasileirão 2023. Diante de 35 mil torcedores, Dudu recebeu pela esquerda, olhou para área e cruzou na medida para Endrick apenas empurrar para o gol vazio.

Foi o sexto gol do jovem de 16 anos pelo Verdão, clube pelo qual estreou profissionalmente no final do Campeonato Brasileiro de 2022, conquistado pelo time.

No fim da primeira etapa, o Cuiabá chegou ao gol de empate com Raniele, que completou de cabeça o cruzamento de Jonathan Cafu, pela direita.

No segundo tempo, a equipe mato-grossense perdeu o zagueiro Filipe Augusto, expulso por receber dois cartões amarelos de forma praticamente consecutiva.

O Verdão chegou ao gol da vitória aos 20 minutos, quando o argentino José Manuel ‘Flaco’ López dominou o cruzamento que veio pela esquerda e chutou sem chances para o goleiro Walter.