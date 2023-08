Jornalista Ledio Carmona aponta movimento para acabar com o Vasco após justiça manter interdição do estádio São Januário

Nesta quarta-feira (30), Vasco teve uma derrota na Justiça na tentativa de reabertura do estádio de São Januário para o público. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ que manteve interditado o estádio, que já está fechado há 69 dias. O assunto entrou em pauta do programa “Seleção sportv”.

O jornalista Ledio Carmona mostrou perplexo com o resultado e disse que há uma movimento para acabar com o Vasco só que o time é resistência.

“Estou chocado, descobriram isso agora sobre São Januário, que foi construído em 1927. Descobriram agora que precisa de todos esses cuidados, que a comunidade ao redor é perigosa, que as vias são estreitas. O Vasco deve ter jogado lá mais de 5 mil jogos”, afirmou Ledio.

“O Governo não quer que o Vasco jogue no Maracanã, o MP não quer que o torcedor vá a São Januário. Então, acho que é um movimento para acabar com o Vasco. Só que o Vasco sempre resistiu a tudo isso e sempre se reergue. O Vasco tem sua torcida e sua história e de novo vai ser resistência. É o que vai acontecer. Parabéns aos envolvidos, que não são poucos”, completou.

O apresentador André Rizek disse que o Vasco está recebendo tratamento desigual da Justiça.

O estádio de São Januário foi fechado após os acontecimentos do dia 22 de junho, quando o Vasco foi derrotado pelo Goiás por 1 a 0 em um jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, após o fim da partida, torcedores da equipe Cruz-Maltina lançaram explosivos no campo e entraram em confronto com a Polícia Militar. Desde então, o estádio recebeu alguns jogos do Brasileirão, mas sem a presença de espectadores – a única exceção foi no jogo contra o Atlético-MG, que ocorreu no Maracanã.

No entanto, o clube carioca poderá recorrer da decisão no Supremo Tribunal de Justiça, em Brasília, para tentar o retorno da torcida ao local.

A defesa do Vasco lamentou a decisão de hoje (30) e reiterara que continuará lutando pela volta do torcedor à Colina Histórica.

“Nós vamos continuar lutando, acho que isso é muito importante que o torcedor Vasco entenda. O Vasco, a Barreira do Vasco, a torcida do Vasco não pode ser mais prejudicada. A gente vai adotar todas as medidas possíveis e imaginárias para que o Vasco continue obtendo êxito em seus direitos. Eu acho que isso vai ficar importante, não só na nossa posição em relação ao Maracanã, mas como na liberação completa de São Januário. Nós precisamos disso, a torcida precisa disso e a barreira do Vasco precisa de São Januário de volta”, afirmou Gisele Cabrera, diretora jurídica do Vasco.

