José Aldo derrota Rob Font no UFC e crava terceira vitória seguida

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

José Aldo segue incansável em uma nova busca para disputar o cinturão peso-galo do UFC. Neste sábado (4), em ação na luta principal do UFC Vegas 44, o amazonense teve boa atuação e venceu Rob Font por decisão unânime dos jurados após cinco rounds de combate em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Continua depois da Publicidade

Com o resultado, o ex-campeão peso-pena do Ultimate chegou à sua terceira vitória seguida e agora volta a se aproximar da chance de lutar novamente pelo cinturão dos galos, o que já aconteceu em 2020, quando foi derrotado por Petr Yan.

No co-main event, em confronto válido pela categoria peso-leve, Rafael Fiziev superou Brad Riddell por nocaute no terceiro round e chegou à sua quinta vitória seguida dentro do Ultimate. Também no card principal, o brasileiro Léo Santos teve um bom início de luta, mas acabou sendo derrotado pelo veterano Clay Guida no segundo assalto após ser finalizado.