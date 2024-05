José Aldo desiste de aposentadoria após vitória no UFC

O amazonense José Aldo venceu o americano Jonathan Martínez por decisão unânime na noite de sábado (4), e levou os fãs ao delírio no UFC Rio.

Após a vitória no octógono, ele desistiu de se aposentar. Esta havia sido sua última luta do atual contrato com a organização.

PUBLICIDADE

“Quando pedimos essa luta com o Dana [White, dono do UFC], ele não sabia o que eu queria, o que poderia fazer, como que eu estaria. Eu já vinha treinando para fazer lutas de boxe. Eu pude cumprir todas as metas e ele me deu essa oportunidade. No começo, o Dana projetou um novo contrato, mas acho que não era justo, naquele momento, aceitar. Primeiro tinha que fazer uma grande apresentação, eles verem como é que estou. Aí, sim, eles verem que mereço uma nova oportunidade. Que eu possa ranquear de novo e, quem sabe, ser o campeão novamente. The king is back (o rei está de volta)”, afirmou Aldo.