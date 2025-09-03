Jovem jogador morre após ser atacado a facadas por colega

Notícias de esporte – Chems Z., uma promessa de 16 anos do Lyon, faleceu na noite de domingo (31 de agosto) em Caluire-et-Cuire, após ser esfaqueado por um colega de 13 anos das categorias de base do clube. O ataque ocorreu enquanto o jovem passeava com amigos.

Chems Z. foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Outro jogador do Lyon, de apenas 13 anos, foi detido e acusado de homicídio.

A vítima sofreu um ferimento grave na parte superior do corpo. A identidade do agressor não foi divulgada devido à sua idade.

Na manhã seguinte, moradores de Caluire-et-Cuire expressaram sua dor com cartazes em homenagem a Chems Z. Bastien Joint, prefeito da cidade, lamentou o ocorrido: “Nossa comunidade está abalada por um drama terrível… Foi simplesmente um conflito pessoal que se descontrolou”.

O caso chocou a comunidade esportiva e levanta questões sobre a violência entre jovens. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do crime.