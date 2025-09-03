A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Jovem jogador morre após ser atacado a facadas por colega

Chems Z. foi atacado por um colega de 13 anos em Caluire-et-Cuire; autoridades locais lamentam a tragédia.

Por Marcia Jornalist

03/09/2025 às 07:57

Ver resumo

Notícias de esporte – Chems Z., uma promessa de 16 anos do Lyon, faleceu na noite de domingo (31 de agosto) em Caluire-et-Cuire, após ser esfaqueado por um colega de 13 anos das categorias de base do clube. O ataque ocorreu enquanto o jovem passeava com amigos.

PUBLICIDADE

Chems Z. foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Outro jogador do Lyon, de apenas 13 anos, foi detido e acusado de homicídio.

A vítima sofreu um ferimento grave na parte superior do corpo. A identidade do agressor não foi divulgada devido à sua idade.

PUBLICIDADE

Na manhã seguinte, moradores de Caluire-et-Cuire expressaram sua dor com cartazes em homenagem a Chems Z. Bastien Joint, prefeito da cidade, lamentou o ocorrido: “Nossa comunidade está abalada por um drama terrível… Foi simplesmente um conflito pessoal que se descontrolou”.

LEIA MAIS: Redução de 29% nas mortes no trânsito em Manaus aponta avanços em fiscalização e infraestrutura viária

O caso chocou a comunidade esportiva e levanta questões sobre a violência entre jovens. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do crime.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Pará

Justiça Federal autoriza leilão de blocos de petróleo na Foz do Amazonas

Decisão rejeita pedido do MPF de suspensão, mas estudos ambientais e consultas às comunidades tradicionais ocorrerão em etapas posteriores.

há 20 minutos

Manaus

Jacaré de mais de dois metros é resgatado na Praia da Ponta Negra, em Manaus; Veja

Corpo de Bombeiros do Amazonas atua para capturar réptil de aproximadamente dois metros próximo à orla.

há 28 minutos

Manaus

Carro capota no bairro Compensa e deixa pessoa ferida, em Manaus; Assista

Vídeo do acidente circula em aplicativos; vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital 28 de Agosto.

há 48 minutos

Brasil

STF retoma julgamento de Bolsonaro e outros réus nesta quarta-feira (3)

Defesas têm hora para apresentar argumentos; ex-presidente acompanha sessão de casa por motivos de saúde.

há 1 hora

Amazonas

CPMI do INSS solicita prisão de ex-vereador de Manacapuru por fraudes bilionárias

Jucimar da Silva é apontado como peça-chave em esquema que prejudicou milhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

há 2 horas