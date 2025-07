Justiça torna Bruno Henrique réu por manipular resultado de jogo do Flamengo

Notícias de Esporte – A Justiça do Distrito Federal tornou oficialmente réu o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, na sexta-feira, 25 de julho de 2025, pelo crime de fraudar resultado de competição esportiva. Segundo a decisão, o jogador teria forçado a recepção de um cartão amarelo durante uma partida do Campeonato Brasileiro de 2023 para beneficiar apostas realizadas por seus parentes.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com base em investigação da Polícia Federal, que indiciou Bruno Henrique junto com outras nove pessoas por fraude esportiva. O juiz da 7ª Vara Criminal de Brasília, Fernando Brandini Barbagalo, aceitou parcialmente a denúncia, confirmando o crime de manipulação de resultado, mas rejeitou a acusação de estelionato e o pedido de fiança de dois milhões de reais.

PUBLICIDADE

O episódio investigado ocorreu em 1º de novembro de 2023, durante a partida entre Flamengo e Santos no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Movimentações atípicas de apostas na modalidade de cartão amarelo para Bruno Henrique chamaram a atenção da Confederação Brasileira de Futebol, que acionou a Polícia Federal e o Ministério Público.

Mensagens trocadas entre o jogador e seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, foram determinantes para a denúncia. Nas conversas, Bruno Henrique teria antecipado que receberia um cartão durante a partida, permitindo que familiares apostassem com antecedência e lucrassem com o resultado manipulado.

Leia mais: Ministério Público descarta acordo com Bruno Henrique em caso de fraude

PUBLICIDADE

A investigação analisou mais de 3.900 conversas trocadas por aplicativos de mensagens e incluiu mandados de busca e apreensão nas residências do atleta e de pessoas próximas a ele. A defesa de Bruno Henrique alega que o caso deveria tramitar na Justiça Federal, pois envolve apostas realizadas em plataformas estrangeiras, o que, segundo os advogados, exigiria competência federal. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido e manteve o processo na Justiça do Distrito Federal.

Com a decisão, Bruno Henrique passa a responder formalmente a processo criminal, ainda sem data definida para audiência ou julgamento. O caso segue em andamento, e a defesa poderá apresentar novos recursos e pedidos de absolvição.