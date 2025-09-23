Lesão na coxa direita pode afastar Neymar do Santos por até dois meses

Notícias de esporte – O Santos se vê em uma encruzilhada, lidando com a ameaça de rebaixamento e a ausência de Neymar, seu principal jogador.

PUBLICIDADE

O atacante sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita, confirmada por exames na última sexta-feira (19), que pode deixá-lo fora dos gramados por até dois meses. Com isso, a expectativa é que ele retorne apenas em novembro, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

A lesão ocorreu durante um treino na quinta-feira (18), quando Neymar sentiu dores e precisou interromper a atividade.

Inicialmente, o clube não detalhou a gravidade, mas os exames revelaram a seriedade do problema, especialmente considerando a importância da região afetada para suas movimentações em campo.

PUBLICIDADE

Esta é a terceira lesão muscular que Neymar enfrenta nesta temporada. Anteriormente, em março, ele lidou com um edema na coxa esquerda, o que o afastou da semifinal do Campeonato Paulista. Em abril, uma lesão no músculo semimembranoso o fez deixar uma partida contra o Atlético-MG em lágrimas.

Neymar retornou ao Santos em janeiro após uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. Desde então, ele participou de nove dos dez jogos do time após o Mundial de Clubes.

LEIA MAIS: Cantor Dubarranco se pronuncia pela primeira vez após ser baleado em Manaus; Veja

A situação atual gera preocupação entre torcedores e jogadores, que buscam alternativas para superar esse momento difícil.