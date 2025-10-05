A notícia que atravessa o Brasil!

Lesão na coxa tira Alisson do Liverpool até a Data Fifa de novembro, diz The Athletic

Exames apontam lesão muscular na coxa.

Por Beatriz Silveira

05/10/2025 às 10:30

Notícias de Esporte – Exames realizados nesta quinta-feira (2) trouxeram um revés ao Liverpool: Alisson sofreu lesão muscular na coxa e, segundo o jornal britânico The Athletic, só deve retornar depois da pausa para a Data Fifa de novembro. Com isso, o goleiro brasileiro, de 33 anos, tende a desfalcar a equipe em partidas relevantes, como o clássico contra o Manchester United, no dia 19 de outubro, além dos compromissos diante do Real Madrid (4 de novembro) e do Manchester City (9 de novembro). Se a previsão se confirmar, ele pode ficar fora de até oito jogos.

A contusão ocorreu no duelo contra o Galatasaray, válido pela 2ª rodada da fase de liga da Champions. Alisson precisou ser substituído aos 11 minutos do segundo tempo por Mamardashvili, que agora deve assumir a meta do Liverpool durante a recuperação do titular.

Devido ao problema físico, o goleiro também ficou fora da lista da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. A ausência interrompe a sequência do jogador, que é titular absoluto do clube inglês desde 2018, acumulando 307 partidas e 129 jogos sem sofrer gols.

As lesões têm sido um obstáculo nos últimos anos. Na temporada passada, Alisson perdeu 26 compromissos somando clube e seleção. O cenário atual repete a preocupação e força o Liverpool a reorganizar o setor defensivo no curto prazo, enquanto aguarda a definição dos prazos de recuperação após a Data Fifa.

A equipe inglesa, portanto, inicia uma série intensa de jogos sem seu camisa 1, monitorando a evolução clínica para planejar a reintegração do goleiro tão logo ele esteja liberado pelo departamento médico.

