Lionel Messi é contratado por Inter Miami após saída do PSG

A BBC informou nesta quarta-feira, 7, que o atacante Lionel Messi, de 35 anos, rejeitará um contrato lucrativo na Arábia Saudita e assinará com o Inter Miami, da Major League Soccer, após deixar o campeão francês Paris Saint-Germain.

O clube da Major League Soccer anunciaou a contratação através de um vídeo nas redes sociais. Será a primeira vez que o argentino jogará fora da Europa desde que ingressou na base do Barcelona aos 13 anos e se tornou o maior artilheiro da história do clube espanhol com 672 gols.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Messi encerrou seu contrato com o PSG após duas temporadas no futebol francês. Segundo a rede britânica BBC, ele receberá um salário anual de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões na atual cotação) no Inter Miami.

Redação AM POST