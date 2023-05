Lutador ex-UFC, Felipe Cabocão Colares morre atropelado por ônibus

Redação AM POST*

O lutador ex-UFC, Felipe “Cabocão” Colares, 29 anos, morreu nesta segunda-feira (1º), após ser atropelado por um ônibus quando voltava de um treino na Avenida das Américas, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Natural do Amapá, “Cabocão” deixa mulher e um filho recém-nascido.

O atleta de MMA ainda chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, no entanto, já chegou morto.

De acordo com a Polícia Civil a perícia de local foi requisitada, bem como imagens de câmeras de segurança da região. Testemunhas serão ouvidas e outras diligências estão em andamento para esclarecer a morte de “Cabocão”.

Luís Felipe Dias Colares treinava na equipe Team Nogueira, comandada por Rodrigo Babi, e vinha com um cartel de 11 vitórias e quatro derrotas no MMA. Ele foi campeão na categoria peso-pena do Jungle Fight em 2017 e participou de seis lutas no UFC entre 2019 e 2022.

O lutador viralizou nas redes sociais em janeiro deste ano, quando imobilizou um jovem que acabara de roubar uma mulher no Recreio dos Bandeirantes, bairro próximo ao do acidente fatal. Na ocasião, Felipe aplicou um “mata-leão” e aguardou a chegada dos policiais, que conduziram o jovem à delegacia.

Rest in peace, Felipe Colares. Fight clips are cool, but here he is stopping an alleged phone thief on the streets in Rio. 🙏 pic.twitter.com/E8NiG0gsJh

— Nolan King (@mma_kings) May 1, 2023