Lutador que vai representar o Amazonas em evento de MMA nos Estados Unidos faz vaquinha na internet; saiba como ajudar

Redação AM POST

O lutador amazonense de MMA Lucas Batista, 25 anos, vai representar o Amazonas no Fighting Alliance Championship (FAC-MMA), evento internacional que acontece no dia 29 de julho, nos Estados Unidos. Para ter um ajuda de custo nas despesas da viagem o atleta conta com a apoio de quem puder contribuir em uma vaquinha online. Pra ajudar CLIQUE AQUI.

Continua depois da Publicidade

Ele teve a ideia de criar uma vaquinha online: sua meta é arrecadar, no total, R$ 10 mil para os custos de passagem, hospedagem, alimentação e transporte. Até o fechamento desta matéria ele já conseguiu pouco mais de R$ 6 mil.

Natural de Tefé, Lucas é faixa preta de jiu-jitsu e já está há cerca de 10 anos nas artes marciais. Ele coleciona vitorias em competições nacionais como Octagon Fight e Brazilian Fight. Sua segunda vitória profissional de MMA foi em uma luta na Alemanha.

O atleta foi afetado com uma lesão no olho esquerdo onde ficou com uma hemorragia interna e teve que fazer a recuperação de 3 meses. Mesmo com a lesão e o retorno para Manaus, Lucas conseguiu uma oportunidade de participar do FAC-MMA.

Continua depois da Publicidade

“Pintou essa oportunidade de estar nesse evento americano, onde o promotor do evento me ligou, falou com meu treinador, disse que ia abrir essa carta para gente”, disse.