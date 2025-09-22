A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Manauara acerta a contratação do zagueiro Maicon Martins para 2026

Zagueiro de 30 anos, ex-Confiança, assina após rescisão com o Maranhão.

Por Beatriz Silveira

22/09/2025 às 18:06

Ver resumo

Notícias de Esporte –  Em fase de acerto, o Manauara encaminha a contratação do zagueiro Maicon Martins, 30 anos, que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro 2025 pelo Confiança-SE. O defensor atuou no clube sergipano por empréstimo do Maranhão, equipe que obteve o acesso à terceira divisão em 2026. A negociação foi noticiada primeiramente pelo ge. Maicon já assinou a rescisão com o Maranhão e firmou acordo com o Robô da Amazônia para a próxima temporada.

PUBLICIDADE

Formado nas categorias de base do Sampaio Corrêa-MA, Maicon acumula passagens por Atlético Babaçu-MA, Pinheiro-MA e Tuntum. No Maranhão, somou quatro temporadas, com 71 partidas e sete gols. O defensor também atuou por Parnahyba-PI e CRAC-GO, com 29 jogos entre 2024 e 2025. Pelo Confiança, disputou a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Sergipano, no qual foi campeão. Na Série C, marcou um gol na derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, na terceira rodada.

Leia também: Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

PUBLICIDADE

Sem calendário nacional definido para 2026, o Manauara volta a campo no Campeonato Amazonense 2026, no fim de janeiro. Nos bastidores, a diretoria acompanha o debate sobre o aumento de vagas na Série D. Em conjunto com dirigentes de Sampaio Corrêa, São José-RS, Altos e Água Santa, o presidente Paulo Victor e o vice Marcus de Souza assinaram documento em apoio à alteração do formato. Caso a proposta avance, o clube mira retornar à Série D e brigar pelo acesso à Série C na próxima temporada.

Elenco do Manauara para 2026 —
Goleiros: David Becker e Matheus Vinicius; Laterais: Caio Ribeiro, Jonathan Moc, Aleff, Wesley e Vitinho; Zagueiros: Paulinho, Diego Clemente, Everson Bispo e Maicon Martins; Volantes: Marinho e Giba; Meia: Luís Fernando; Atacantes: Rafael Ibiapino, Pardal e Quadrado; Técnico: Renatinho Potiguar.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Prefeito Adail Pinheiro dispensa licitação em mais de R$ 1,3 milhão com shows no aniversário de Coari

Os dados foram divulgados nas transparências da prefeitura.

há 23 minutos

Manaus

UEA celebra 3 anos da Uddae e lança os núcleos Aldtec e Sita

Novos núcleos fortalecem a transformação digital, a telessaúde e a pesquisa aplicada em saúde na região amazônica.

há 24 minutos

Brasil

Descobrindo o Turismo Sensorial: Uma Nova Forma de Explorar o Mundo

O turismo sensorial convida os viajantes a explorar com o tato, o olfato e o paladar.

há 43 minutos

Brasil

Saiba a verdade sobre o rumor de que a Receita Federal vai fiscalizar adultos que moram com os pais

Órgão esclarece informação e reforça alerta contra fake news que circulam nas redes sociais.

há 55 minutos

Mundo

Trump ironiza treinamento militar de civis na Venezuela e chama atividade de “ameaça muito séria”

Maduro tem incentivado a mobilização de milícias civis como forma de reforçar a defesa territorial diante da pressão internacional.

há 1 hora