Manauara acerta a contratação do zagueiro Maicon Martins para 2026

Notícias de Esporte – Em fase de acerto, o Manauara encaminha a contratação do zagueiro Maicon Martins, 30 anos, que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro 2025 pelo Confiança-SE. O defensor atuou no clube sergipano por empréstimo do Maranhão, equipe que obteve o acesso à terceira divisão em 2026. A negociação foi noticiada primeiramente pelo ge. Maicon já assinou a rescisão com o Maranhão e firmou acordo com o Robô da Amazônia para a próxima temporada.

PUBLICIDADE

Formado nas categorias de base do Sampaio Corrêa-MA, Maicon acumula passagens por Atlético Babaçu-MA, Pinheiro-MA e Tuntum. No Maranhão, somou quatro temporadas, com 71 partidas e sete gols. O defensor também atuou por Parnahyba-PI e CRAC-GO, com 29 jogos entre 2024 e 2025. Pelo Confiança, disputou a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Sergipano, no qual foi campeão. Na Série C, marcou um gol na derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, na terceira rodada.

Leia também: Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

PUBLICIDADE

Sem calendário nacional definido para 2026, o Manauara volta a campo no Campeonato Amazonense 2026, no fim de janeiro. Nos bastidores, a diretoria acompanha o debate sobre o aumento de vagas na Série D. Em conjunto com dirigentes de Sampaio Corrêa, São José-RS, Altos e Água Santa, o presidente Paulo Victor e o vice Marcus de Souza assinaram documento em apoio à alteração do formato. Caso a proposta avance, o clube mira retornar à Série D e brigar pelo acesso à Série C na próxima temporada.

Elenco do Manauara para 2026 —

Goleiros: David Becker e Matheus Vinicius; Laterais: Caio Ribeiro, Jonathan Moc, Aleff, Wesley e Vitinho; Zagueiros: Paulinho, Diego Clemente, Everson Bispo e Maicon Martins; Volantes: Marinho e Giba; Meia: Luís Fernando; Atacantes: Rafael Ibiapino, Pardal e Quadrado; Técnico: Renatinho Potiguar.