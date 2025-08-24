A notícia que atravessa o Brasil!

Manauara e Asa empatam e eliminam o Robô da Série D

Time alagoano avança às quartas de final após empate sem gols.

Por Marcia Jornalist

24/08/2025 às 17:39

Notícias de esporte – No último sábado (23), o Manauara e o ASA empataram sem gols em Alagoas, resultando na eliminação do Robô da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time alagoano avançou para as quartas de final, mantendo a vantagem do jogo de ida, que terminou 1 a 0 para o ASA em Manaus.

Apesar da motivação, o único representante do norte do país na disputa pelo acesso à Série C não conseguiu reverter a situação.

Durante o primeiro tempo, o Robô tentou se impor, buscando pressionar a defesa do ASA, mas falhou nas finalizações. O primeiro chute em direção ao gol só ocorreu aos 35 minutos, enquanto o time da casa se mostrava mais reativo.

O ASA teve chances de ampliar a vantagem, mas Sammuel e Will não conseguiram converter as oportunidades. No segundo tempo, os papéis se inverteram: o Fantasma se mostrou mais ofensivo, com duas chances claras de gol. A partida teve um momento tenso no final, com a expulsão de Charles (ASA) e Robert (Manauara) após um desentendimento.

O empate selou o fim do sonho de acesso do Manauara nesta temporada. O clube não possui calendário na Série D do próximo ano e precisará conquistar uma vaga através do estadual, apenas para 2027.

O ASA, por sua vez, aguarda a definição de seu adversário nas quartas de final.

