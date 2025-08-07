A notícia que atravessa o Brasil!

Manauara mantém liderança invicta na terceira rodada do campeonato amazonense Sub-20

Três partidas movimentaram o grupo B e definiram confrontos decisivos para a próxima rodada.

Por Marcia Jornalist

07/08/2025 às 11:03

Notícias de esporte – A terceira rodada do Campeonato Amazonense Sub-20 (Barezinho) foi concluída na tarde de quarta-feira (6) com jogos importantes pelo grupo B.

O Manauara Esporte Clube segue invicto e líder isolado após vencer o Nacional por 3 a 0 no CT do clube, com dois gols de Carlos Eduardo e um de Gabriel Correia. O Robô da Amazônia mantém 100% de aproveitamento no grupo.

No Estádio Ismael Benigno (Colina), o Sul América conquistou sua primeira vitória ao vencer o Manaus por 1 a 0, gol de pênalti marcado por Ryan aos 16 minutos do segundo tempo. Já no CT do Fast Clube, o CDC bateu o Seven Mec por 3 a 1, gols de Samuel, Titela e Naldo; Gustavo Gabriel fez o gol de honra do Seven Mec. Essa vitória colocou o CDC no G4 do grupo.

A quarta rodada acontecerá entre os dias 8 e 10 de agosto, com cinco jogos programados, todos às 15h30.

No dia 8, Fast Clube e Cliper Atlético Clube abrem a rodada pelo grupo A, enquanto o Amazonas enfrenta o Tarumã no campo da Ulbra. No domingo (10), o Nacional recebe o Seven Mec, o Manaus encara o líder Manauara no Ninho do Gavião, e Princesa do Solimões joga contra o Sul América em Manacapuru.

Esses confrontos prometem ser decisivos para a disputa pelas primeiras posições e classificação no torneio.

 

