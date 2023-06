Manaus e Confiança empatam em partida com final alucinante

Em partida com final alucinante, Manaus e Confiança empataram em 3 a 3, neste sábado (24), no Estádio Ismael Benigno, mais conhecido como Estádio da Colina, no bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus.

O time amazonense chegou a estar à frente por 2 a 0, com gols de Thallyson e Gustavinho, mas o Confiança virou, com dois gols de Lenon e um de Cesinha, aos 47 minutos do segundo tempo. O Manaus conseguiu o empate aos 50 minutos, quando João Lucas aproveitou cruzamento da direita e cabeceou, na pequena área, para o fundo da rede.

Com o resultado, o Manaus sobe uma posição e deixa a zona de rebaixamento. O clube é o 16º na tabela, com 10 pontos. O Confiança permanece na sexta posição, com 15 pontos.

Na rodada 11 da Série C, o Manaus encara a Aparecidense-GO, fora de casa. A partida acontece no próximo sábado, no estádio Aníbal Toledo, às 19h (de Brasílqlia). O Confiança joga contra o Ypiranga-RS, em casa, também no próximo sábado, mas às 16h (de Brasília).

*Com informações do Globo Esporte