Manaus FA vence Remo Lions no Estádio Ismael Benigno e segue invicto no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano

Em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2023, o Estádio Ismael Benigno foi palco do confronto entre Manaus Futebol Americano (FA) e Remo Lions neste domingo (17/09). O time amazonense saiu vitorioso pelo placar de 54 a 0, os dois melhores do grupo norte se classificam para os confrontos inter-regiões.

“O esporte é nossa prioridade, receber um jogo como esse em uma praça esportiva tão importante é gratificante. Temos trabalhado para ajudar na evolução do futebol americano no estado, ter um local como a Colina para dar suporte aos atletas para que disputem no mais alto nível”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

A competição está dividida em cinco grupos regionais, o Manaus FA está no Grupo Norte junto com Remo Lions-PA, Vingadores-PA e São Luís Sharks-MA. Os dois melhores classificados do grupo disputarão a vaga para os confrontos inter-regiões. O campeonato é organizado pela Liga de Futebol Americano do Brasil (BFA).

“Eu acho relevante para nossa cidade ter um evento desse porte, muita gente não tinha acesso a vir pessoalmente a um jogo desse e agora estamos tendo essa oportunidade. E fico mais feliz ainda que nosso representante se mostra bastante preparado, bem treinado e está tendo um grande êxito”, exaltou Ramilly Araújo, torcedora do Manaus FA.

A próxima partida do time amazonense será contra o São Luís Sharks-MA, no Maranhão, com data ainda a definir. “Estamos aqui porque queremos apoiar e incentivar mais ainda o futebol americano no nosso estado”, destacou Rangel Paulain, torcedor que foi pela primeira vez assistir futebol americano.

