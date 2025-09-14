A notícia que atravessa o Brasil!

Esporte

Manaus FC demite técnico após comentário nas redes sociais sobre morte de Charlie Kirk

Rafael Belleza é afastado por comentários ofensivos sobre ativista.

Por Marcia Jornalist

14/09/2025 às 18:25 - Atualizado em 14/09/2025 às 18:34

Notícias de esporte – O Manaus Futebol Clube anunciou neste domingo (14) a demissão imediata de Rafael Belleza, técnico das categorias de base, em decorrência de um comentário controverso sobre a morte do ativista Charlie Kirk, próximo ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Belleza fez uma postagem em suas redes sociais ironizando o falecimento de Kirk e proferindo uma declaração desrespeitosa sobre sua esposa, Erika Kirk.

Na postagem, o treinador se referiu à viúva de Charlie Kirk, afirmando: “Ela vai continuar o legado dele de ódio à minoria e racismo, tomara que não demore muito na terra.” Essa declaração gerou uma onda de críticas e levou o clube a se manifestar publicamente.

Em nota oficial, assinada pelo presidente Giovanni Alves e pelo presidente de honra Luis Mitoso, o Manaus FC repudiou veementemente o discurso de ódio e a banalização da violência, reafirmando seu compromisso com a dignidade humana e o espírito esportivo. O clube também pediu desculpas à família Kirk, aos torcedores e a todos os envolvidos no esporte.

Após sua demissão, Rafael Belleza se pronunciou, assumindo a responsabilidade por suas palavras e afirmando que deixa o clube “de cabeça erguida”.

Ele expressou preocupação com os atletas, especialmente o time Sub-16, que está em disputa no Campeonato Amazonense. O Manaus FC continuará monitorando a situação e se comprometeu a manter a transparência com o público.

VEJA A NOTA DO MANAUS FC:

