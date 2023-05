Manaus FC enfrenta primeira derrota no Brasileirão da Série C

Redação AM POST

O Operário-PR venceu o Manaus FC por 2 a 0, na tarde deste domingo, 7, pela segunda rodada da Série C. O time da casa abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Dudu Sheit fez ótima jogada, deixou a marcação para trás e balançou as redes do adversário.

A equipe alvinegra ampliou aos 19 da segunda etapa. Após lançamento de Alisson Taddei, Felipe Augusto driblou duas vezes e deixou a vantagem confortável até o apito final.

Com a vitória, o Operário-PR pulou para a sexta colocação, com três pontos. O Manaus tem a mesma pontuação, mas ocupa a 12ª posição.

O Fantasma volta a campo contra o São José-SC na segunda-feira, às 20h, em casa. Já o Gavião do Norte recebe o Altos-PI no domingo, às 16h, na Arena Amazônia. Os jogos são válidos pela terceira rodada do Brasileirão