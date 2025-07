Manaus FC retorna ao G4 da série D com vitória sobre o Humaitá

Notícias de esporte – Na noite deste domingo (20), o Manaus FC fez uma grande apresentação ao derrotar o Humaitá por 2 a 1, na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC). Com este resultado, o Gavião do Norte saltou da sexta para a terceira posição no grupo A da Série D.

Os gols da equipe amazonense foram marcados por Roney e Diogo Carlos, enquanto Alê Júnior descontou para o Humaitá.

PUBLICIDADE

Com essa vitória, o Manaus FC agora se prepara para o confronto decisivo contra o Trem-AP na última rodada, onde precisa vencer para garantir a classificação.

Caso o time, sob o comando do técnico Renatinho Potiguar, consiga um empate no próximo domingo (27), às 16h, no estádio Carlos Zamith, ainda poderá avançar dependendo dos resultados de Águia-PA e Independência-AC.

LEIA MAIS: Incêndio destrói casa e deixa danos materiais na Zona leste de Manaus

PUBLICIDADE

A vitória traz esperança aos torcedores e reforça a luta do Manaus FC por uma vaga na próxima fase do campeonato. O time agora busca consolidar sua posição e garantir um futuro promissor na competição.