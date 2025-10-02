Manaus Futebol Americano contesta eliminação da Superliga Nacional e aciona justiça contra decisão arbitrária

Notícias de esporte – O Manaus Futebol Americano (MFA) se manifestou oficialmente contra sua eliminação da Superliga Nacional de Futebol Americano 2025, classificando a medida como arbitrária e desproporcional. A nota do clube aponta que a decisão compromete não apenas a integridade esportiva, mas também a imagem do time e de seus atletas.

De acordo com o time, o caso ocorreu devido um amistoso marcado para o último domingo (28/09), contra o Tubarões do Cerrado, em Brasília. O clube solicitou à liga e ao adversário a alteração da data do jogo, alegando os altos custos logísticos envolvendo deslocamento de cerca de 40 atletas, hospedagem e alimentação.

Segundo a nota oficial do Manaus FA, a liga comunicou em 24 de setembro o cancelamento da partida, orientando que ambas as equipes publicassem um comunicado em suas redes sociais. Como penalidade pelo pedido de alteração, o clube foi informado que arcaria com multa de R$ 10 mil.

Mesmo diante da penalidade, o Manaus FA afirma ter continuado buscando alternativas para remarcar o amistoso. No entanto, na manhã do dia 29 de setembro, após a data originalmente prevista, o presidente clube, Renner, foi surpreendido por uma videoconferência com dirigentes da liga. Durante a reunião, foi comunicado que, por não ter comparecido ao jogo, o time seria eliminado da competição.

Na visão do clube, a decisão viola princípios básicos do esporte, incluindo devido processo legal, ampla defesa e contraditório, e contraria regulamentos da Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) e da NFL.

O Manaus FA considera a penalidade desproporcional e afirma que já recorreu junto a liga um pedido de reconsideração da decisão arbitrária e protocolou junto ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), em Brasília, um recurso para que seja anulada a medida da liga. Além disso foi ingressado na justiça comum um pedido de tutela de urgência para anular a decisão.

“A justiça comum é competente para julgar o nosso pedido haja vista que o TJD pode demorar na decisão e vai ocorrer o campeonato dos Playoffs agora em outubro e depois eu teria que anular esse jogo. Para evitar todo esse transtorno nós já ingressamos direto na justiça comum afim que de que anule a decisão imediatamente“, explicou a representante jurídica do time Simone Guerra.

Leia nota completa:

O Manaus Futebol Americano manifesta publicamente sua indignação diante da decisão arbitrária que culminou em sua eliminação da Superliga Nacional de Futebol Americano 2025.

No dia 28 de setembro, estava previsto um amistoso contra o Tubarões do Cerrado, em Brasília. Devido aos altos custos logísticos — deslocamento de cerca de 40 atletas, hospedagem e alimentação — o clube solicitou à liga e ao adversário a alteração da data. Após tratativas, em 24 de setembro, a liga comunicou oficialmente o cancelamento da partida, orientando que ambas as equipes publicassem nota nas redes sociais. Como penalidade, o Manaus FA arcaria com multa de R$ 10 mil.

Mesmo diante da penalidade, o clube seguiu buscando alternativas para remarcar o amistoso. No entanto, em 29 de setembro, após a data originalmente prevista, o presidente do Manaus FA foi surpreendido por uma videoconferência com dirigentes da liga, na qual foi informado que, por não ter comparecido ao jogo, o time seria eliminado da Superliga.

Tal decisão fere os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além de contrariar os regulamentos da CBFA e da NFL. A medida é desproporcional, compromete a integridade esportiva e causa danos à imagem do clube e de seus atletas.

O Manaus FA reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e o desenvolvimento do futebol americano no Brasil, e seguirá buscando justiça diante dessa medida injustificável.